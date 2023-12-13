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Тертелю причудились сотрудники ЦРУ в Минске

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  • 13.12.2023, 12:39
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Тертелю причудились сотрудники ЦРУ в Минске

Они «очень активно перемещались».

Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в Минске были выявлены сотрудники ЦРУ. Как пишет БелТА, он отметил, что в ходе контрразведывательной работы фиксируется «прибытие иностранных дипломатов, иногда разведчиков с различными целями».

«У них интересная реакция, когда они посещают Минск, различные объекты. Недавно были сотрудники ЦРУ и очень активно перемещались по Минску», – приводит госагентство слова Тертеля.

Он добавил, что якобы сотрудники ЦРУ были удивлены положением дел в белорусской столице, потому что оно не соответствует представлениям, сложившимся на Западе. Тертель не уточнял, когда контрразведка выявила сотрудников ЦРУ, чем они занимались, были ли к ним претензии, находятся ли они по-прежнему в Минске, предпринимал ли КГБ какие-то меры по противодействию их миссии.

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