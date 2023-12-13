В Европарламенте обсудят положение политзаключенного Николая Статкевича 1 13.12.2023, 13:18

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Николай Статкевич

Фото: Charter97.org

Информации из колонии о нем нет уже более 300 дней.

На пленарном заседании Европарламента планируют обсудить ситуацию, которая сложилась с белорусским политзаключенным Николаем Статкевичем — информации о нем из колонии нет уже очень продолжительное время. Вопрос «Неизвестный статус Николая Статкевича и недавние нападения на членов семей белорусских политиков и активистов» появился в повестке дня Европарламента.

Голосование по резолюции состоится завтра, 14 декабря.

Напомним, информации от Статкевича нет уже более 300 дней. Его лишили права на звонки, свидания и единственную в год передачу. Ранее главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

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