В Беларуси ликвидировали организацию литовцев, которая поддерживала режим 4 13.12.2023, 16:21

3,952

Она не дотянула до своего 30-летия один год.

В Гродно ликвидировали еще одну литовскую организацию — «Клуб «Гервечай». Истец — Министерство юстиции Республики Беларусь. Судья — Юрий Корецкий.

Организация зарегистрирована в 1994 году в деревне Рымдюны Островецкого района. Ранее организация организовывала мероприятия вместе с Островецким райисполкомом и посольством Литвы в Беларуси, помогала издавать книги, пишет Hrodna.lifе.

В организации было 394 члена. Цели — сотрудничество и укрепление доверия и взаимопонимания между народами Беларуси и Литвы, сохранение исторической памяти и культуры.

Они отметили, что организация «поддерживает курс, проводимый руководством Республики Беларусь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».