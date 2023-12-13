В Беларуси ликвидировали организацию литовцев, которая поддерживала режим

В Беларуси ликвидировали организацию литовцев, которая поддерживала режим4
- 13.12.2023, 16:21
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Она не дотянула до своего 30-летия один год.
В Гродно ликвидировали еще одну литовскую организацию — «Клуб «Гервечай». Истец — Министерство юстиции Республики Беларусь. Судья — Юрий Корецкий.
Организация зарегистрирована в 1994 году в деревне Рымдюны Островецкого района. Ранее организация организовывала мероприятия вместе с Островецким райисполкомом и посольством Литвы в Беларуси, помогала издавать книги, пишет Hrodna.lifе.
В организации было 394 члена. Цели — сотрудничество и укрепление доверия и взаимопонимания между народами Беларуси и Литвы, сохранение исторической памяти и культуры.
Они отметили, что организация «поддерживает курс, проводимый руководством Республики Беларусь».