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Фото Авдеевки после двух месяцев ожесточенных боев

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  • 13.12.2023, 19:11
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Фото Авдеевки после двух месяцев ожесточенных боев

Разбомбленные дома и разбитые танки РФ.

Фотограф Константин Либеров показал свежие снимки Авдеевки Донецкой области, которую уже более двух месяцев оккупанты пытаются окружить.

На фото – разбомбленные улицы, разрушенные многоэтажки, сгоревшие автомобили и разбитая российская техника.

За прошедшие сутки украинские воины отбили 51 атаку россиян на Авдеевском направлении – в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского.

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