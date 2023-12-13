Глава КГБ: ЦРУ готовятся к дестабилизации обстановки в Беларуси 13.12.2023, 22:20

Иван Тертель

Тертель пугает Лукашенко.

Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель рассказал, что сотрудники ЦРУ, якобы работающие под дипломатическим прикрытием в Варшаве и Вильнюсе, готовятся к дестабилизации обстановки в Беларуси в период президентских выборов в 2025 году, пишет БелТА.

Глава КГБ прокомментировал обстановку в Беларуси перед «выборами» в 2024 году. Он отметил, что «выборы», которые состоятся в 2024 году, являются «важным событием» для страны, однако Запад оценивает данный период как невысокий шанс для изменения ситуации в Беларуси.

– Поэтому 2024 год станет временем обкатки технологий для давления на нашу страну и изменения строя.

Он заметил, что основной упор будет делаться на дискредитации «выборов».

– Они еще не начались, но уже звучат лозунги, что у белорусов якобы нет выбора, - подчеркнул Тертель.

По его словам, якобы примерно 350 так называемых независимых наблюдателей были подготовлены в Литве, Польше, Грузии, а также в некоторых других странах. Он добавил, что их готовят за деньги спецслужб, которые отмываются через американские, чешские и другие фонды.

– Все это деньги спецслужб, которые выделяются на переворот в нашей стране.

Председатель КГБ акцентировал внимание на том, что основные события будут происходить в 2025 году, когда в Беларуси будут проходить президентские выборы.

– В настоящее время американцы — ЦРУ, Госдеп — проводят соответствующую работу. Мы знаем пофамильно сотрудников ЦРУ, которые работают под дипломатическим прикрытием в посольствах Вильнюса, Варшавы, некоторых других государств.

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