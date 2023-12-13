Россияне во время боя прикрывались пленными бойцами ВСУ 2 13.12.2023, 22:42

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Видео.

Журналисты «Радіо Свобода» получили от украинских военных видео с беспилотника, на котором зафиксировано, как российские солдаты ведут пленных бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций, прикрываясь ими. Об этом говорится в публикации 13 декабря.

Видео предоставили бойцы одного из подразделений ВСУ, которое воюет на запорожском направлении. Его сняли в окрестностях Работино Запорожской области. На видео видно, как группа военных армии РФ, держа автоматы готовыми к бою, идет в направлении украинских позиций. Впереди них идут безоружные люди, держащие руки поднятыми вверх. С приближением камеры оператора дрона можно определить, что безоружных трое и все они одеты в форму, отличающуюся от формы людей с оружием, – вероятно, форму ВСУ.

Периодически российские военные стреляют из автоматов в сторону украинских позиций. Один из российских солдат физически прикрывается украинским, держа его одной рукой за плечо, а в другой держа автомат. Еще один военный армии РФ через несколько секунд бросает какой-то предмет в сторону украинских позиций – вероятно, гранату. По словам украинских защитников, предоставивших это видео, это так называемая разведка боем для обнаружения огневых средств на позициях ВСУ.

Через несколько секунд завязывается бой, и вблизи группы солдат РФ и безоружных взрывается, с большой вероятностью, граната. Затем силы обороны открывают по группе огонь из стрелкового оружия. Российские военные приседают, но продолжают идти вперед под прикрытием пленных.

Российские солдаты доходят до кустов и холмов, куда прячутся от огня ВСУ. В это время один из пленных стоит впереди них на коленях, лицом к направлению атаки солдат РФ. Еще через несколько секунд российский военный стреляет из автомата в направлении одного из пленных, после чего группа безоружных собирается в одном месте на открытом пространстве.

Они начинают бежать в противоположном от позиций ВСУ направлении, за ними следуют российские солдаты, держа дула автоматов направленными на них. Один из пленных начинает быстро бежать, отрываясь от группы российских военных. Солдат армии РФ производит выстрел из автомата в его сторону. Через несколько секунд российский солдат производит еще один выстрел в направлении безоружных людей, в это время камера отъезжает. Через несколько секунд, когда оператор беспилотника снова наводит зум, тело одного человека уже лежит на земле.

В настоящее время у украинских военных нет информации о дальнейшей судьбе этих украинских пленных. Бойцы, предоставившие видео, подчеркнули, что таким образом они публично сообщают о военном преступлении российской армии. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на этом направлении воюют силы 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил журналистам, что это нарушение еще одной Женевской конвенции, запрещающей использовать военнопленных для участия в боевых действиях, со стороны Российской Федерации. Омбудсмен подчеркнул, что военнопленный после предоставления ему официального статуса должен находиться в специально созданном лагере для военнопленных вдали от боевых действий и ожидать процедуры обмена.

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