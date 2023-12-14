Массированная атака на Москву: беспилотники летели волнами 14.12.2023, 8:07

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Под ударом оказалась также Калужская область РФ.

Российские власти в ночь на 14 декабря сообщили, что якобы на Москву и Калужскую область России летели беспилотники.

Первым об атаке неизвестных дронов заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, беспилотников якобы летел на Москву, пишет «24 Канал» со ссылкой на российские телеграм-каналы.

«Сегодня ночью (14 декабря) силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника», – пожаловался Собянин.

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, якобы «нет разрушений». Однако специалисты экстренных служб работали на местах атаки дронов.

Впоследствии уже на рассвете Собянин снова пожаловался на удар неизвестного дрона, который атаковал Москву, однако его якобы «уничтожили в Наро-Фоминском городском округе».

Также губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша на рассвете 14 декабря написал, что якобы ночью на территории Сухинического района средства ПВО России также сбили дрон. На месте работали оперативные группы, но «пострадавших и разрушений» якобы не было.

На рассвете российское Минобороны отчиталось о якобы «успешной работе ПВО». В частности, россияне уже заявили о 9 беспилотниках, которые атаковали столицу России.

При этом жители Москвы и российских регионов, которых атаковали дроны, пожаловались на взрывы и падения обломков дронов.

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