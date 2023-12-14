закрыть
14 декабря 2023, четверг, 11:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дроны атаковали несколько воинских частей РФ в Подмосковье

  • 14.12.2023, 10:00
  • 4,174
Дроны атаковали несколько воинских частей РФ в Подмосковье

Беспилотники ударили по оккупантам в Алабино и Подольске.

Беспилотники атаковали несколько воинских частей в Подмосковье. По данным «Базы», вероятной целью дронов были части в Алабино и Подольске.

Первый дрон, который летел в сторону Алабино, якобы «был сбит» в трех километрах от населенного пункта в 3:30 утра. Спустя час в том же районе «был сбит» еще один беспилотник.

Кроме того, ближе к 5 утра дрон попытался атаковать воинскую часть в Подольске. «Пострадавших нет», — сообщают российские СМИ

Также еще одной из вероятных целей беспилотников была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья. Ночью оттуда была объявлена эвакуация сотрудников.

Напомним, что в ночь на 14 декабря произошла массированная атака беспилотников на Москву, дроны летели волнами. Под ударом оказалась также Калужская область РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина