Дроны атаковали несколько воинских частей РФ в Подмосковье 14.12.2023, 10:00

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Беспилотники ударили по оккупантам в Алабино и Подольске.

Беспилотники атаковали несколько воинских частей в Подмосковье. По данным «Базы», вероятной целью дронов были части в Алабино и Подольске.

Первый дрон, который летел в сторону Алабино, якобы «был сбит» в трех километрах от населенного пункта в 3:30 утра. Спустя час в том же районе «был сбит» еще один беспилотник.

Кроме того, ближе к 5 утра дрон попытался атаковать воинскую часть в Подольске. «Пострадавших нет», — сообщают российские СМИ

Также еще одной из вероятных целей беспилотников была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья. Ночью оттуда была объявлена эвакуация сотрудников.

Напомним, что в ночь на 14 декабря произошла массированная атака беспилотников на Москву, дроны летели волнами. Под ударом оказалась также Калужская область РФ.

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