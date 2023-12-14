ГУР: Два региона России были атакованы в ответ на объявление в розыск Буданова 3 14.12.2023, 12:25

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У россиян теперь не будет спокойных ночей.

В ночь на 14 декабря в Московской и Калужской областях РФ прогремели мощные взрывы. Целью группы ударных беспилотников стали военные объекты на территории России.

Ночная атака на Россию была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны и стала ответом на объявление оккупантами в розыск начальника ГУР Кирилла Буданова. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в спецслужбах.

В украинских спецслужбах отметили, что после атак по Украине у россиян также не будет спокойных ночей. При этом в отличие от страны-агрессора РФ украинские военные выбирают в качестве целей не гражданские, а военные объекты.

«После последних ударов, которые россияне совершили по Украине, это было хорошее напоминание для них, что у них тоже не будет спокойных ночей», – сказал источник в спецслужбах.

По предварительным данным, серия взрывов прогремела на территории Московкой и Калужской областей. Местные власти в этих регионах по традиции отчитались об «успешной» работе ПВО. В России заявили, что якобы сбили 9 беспилотников.

Примечательно, что атака БПЛА произошла после того, как страна-агрессор РФ объявила в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Ему придумали «обвинения» по целому ряду статей, связанных с «террористической деятельностью» и «незаконной перевозкой оружия».

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