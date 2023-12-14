Неудобные вопросы Путину на «прямой линии» случайно попали в эфир ТВ

Неудобные вопросы Путину на «прямой линии» случайно попали в эфир ТВ1
- 14.12.2023, 12:37
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Их убрали из сюжета, но видео осталось.
В одном из выпусков новостей на российском «Первом канале» показали репортаж о подготовке к «прямой линии» Путина. В эфир попали «неудобные вопросы» главе РФ.
В кадре показали экран, на котором высвечиваются уже поступившие вопросы от россиян. Среди них был вопрос о том, когда мобилизованных отпустят домой, сообщает ВВС.
«Почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну?» — говорилось в сообщении. Этот кадр разлетелся по телеграм-каналам с новостью о том, что «неудобные вопросы» попали на экран «Прямой линии».
Позже вопросы про мобилизованных из сюжета убрали, заменив их другими кадрами. Но видео успели скачать.
А во время самой «прямой линии» на экране появился вопрос Путину от россиян: «Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?».