Работники стратегического завода в Беларуси совершали преступления более шести лет 14.12.2023, 13:44

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В чем их обвиняют.

Направлено в суд уголовное дело в отношении восьми должностных лиц и одного работника ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», сообщил заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Анатолий Васильев. Их обвиняют в получении взяток от иностранных компаний на протяжении нескольких лет.

Направлено в суд уголовное дело в отношении восьми должностных лиц и одного работника ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», обвиняемых в получении взяток. По сведениям СК, они получали деньги от иностранных компаний с августа 2016-го по февраль 2022 года. Общая сумма — более 670 тысяч рублей. Взятки передавались от «действовавших группой по предварительному сговору представителей иностранных коммерческих компаний».

По словам Анатолия Васильева, работники авиаремонтного завода совершали преступления более шести лет. Во время расследования изучалась их переписка и телефонные звонки, удалось найти часть передававшихся денег.

«В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей. В добровольном порядке обвиняемыми уплачен доход, полученный преступным путем, в размере более 150 тысяч рублей», — рассказал замглавы СК.

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