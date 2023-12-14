Посол Казахстана объяснил, почему Boeing «Белавиа» не летают в его страну 1 14.12.2023, 19:34

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Астана не хочет получить вторичные санкции.

Почему самолеты Boeing белорусского национального авиаперевозчика «Белавиа» не летают в Казахстан объяснил на пресс-конферренции 14 декабря казахстанский посол Ерлан Байжанов.

Дипломат подчеркнул, что его страна не вводила запретов и ограничений на полеты «Белавиа».

— Это (ограничение полетов — Прим. ред.) связано с санкциями, которые были приведены в действие США. Это страна — производитель этих Boeing. Мы, принимая во внимание это обстоятельство, естественно, не хотим рисковать и получить вторичные санкции в отношении своего парка Boeing и так далее. Запретов для «Белавиа» не вводилось, свидетельством чему является совершение полетов авиакомпании «Белавиа» в Астану шесть раз в неделю (на самолетах другого производителя — Прим. ред.). При этом наши авиакомпании лишены возможности летать в Беларусь. Потому что вот эти ограничения коснулись и Airbus, и Boeing. А у нас самолетный парк состоит из них. Наши авиакомпании не могут получить страховку на эти полеты (в Беларусь — Прим. ред.) и обеспечение ремонта, — сказал дипломат.

Ерлан Байжанов считает такую ситуацию «прискорбной».

— Тем не менее мы вынуждены принимать во внимание возможные последствия. «Белавиа», если будет летать и увеличивать полеты самолетами Embraer или другого производства (не «Boieng»), то никаких ограничений и запретов не будет, — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, почему Казахстан решил ограничить полеты белорусских Boeing в отличие от некоторых других партнеров по ЕАЭС и СНГ, посол сказал:

— Возможно, эти партнеры любят рисковать. Казахстан не будет рисковать в данном вопросе.

США впервые ввели экспортные санкции в отношении белорусского авиаперевозчика еще в июне 2022 года за нарушение ограничений, введенных после вторжения России в Украину. Позже ограничительные меры несколько раз продлевали.

Как писал в июне этого года телеграм-канал «ОтВинта», посвященный белорусской авиации, после года действия американских санкций семь из восьми самолетов Boeing национального авиаперевозчика находятся «на крыле» и летают. Исключением является лишь Boeing 737−300 (б.н. EW-366PA), находящийся с 24 декабря 2022 года на хранении на территории Национального аэропорта.

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