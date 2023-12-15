ВСУ ликвидировали начальника разведки инженерной бригады РФ вместе с группой офицеров 15.12.2023, 10:41

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Среди них — командир спецназа оккупантов.

Офицер ВСУ раскрыл данные о ликвидированных офицерах РФ, среди которых упоминается имя начальника разведки гвардейской инженерной бригады.

Детали о новых болезненных потерях РФ сообщил Анатолий Штефан («Штирлиц»). По словам военного, армия Украины также «задвухсотила» офицера спецназа.

Успешно демобилизированы:

Майор Швалев Евгений, начальник разведки - заместитель начальника штаба по разведке 12 гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа;

офицер спецназа Бахтовар Орипов (звание под вопросом);

младший лейтенант Лазарев Максим, заместитель командира группы специального назначения;

офицер Жалимов Радмир (звание под вопросом).

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