ВСУ ликвидировали начальника разведки инженерной бригады РФ вместе с группой офицеров
- 15.12.2023, 10:41
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Среди них — командир спецназа оккупантов.
Офицер ВСУ раскрыл данные о ликвидированных офицерах РФ, среди которых упоминается имя начальника разведки гвардейской инженерной бригады.
Детали о новых болезненных потерях РФ сообщил Анатолий Штефан («Штирлиц»). По словам военного, армия Украины также «задвухсотила» офицера спецназа.
Успешно демобилизированы:
Майор Швалев Евгений, начальник разведки - заместитель начальника штаба по разведке 12 гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа;
офицер спецназа Бахтовар Орипов (звание под вопросом);
младший лейтенант Лазарев Максим, заместитель командира группы специального назначения;
офицер Жалимов Радмир (звание под вопросом).