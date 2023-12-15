Масштабная диверсия в РФ: взорвана нефтебаза в Воронеже 2 15.12.2023, 13:11

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Бойцы легиона «Свобода России» показали видео.

В российском Воронеже 12 декабря 2023 года произошел пожар на территории нефтебазы компании «Роснефть». Резервуар с горючим взорвали неизвестные противники кремлевского режима, что вызвало пожар на объекте.

В РФ сразу пыталась скрыть факт диверсии за очередной пропагандой. Однако в Главном управлении разведки МО Украины сообщили о подробностях инцидента.

Чтобы скрыть факт диверсии и собственную неспособность обеспечить безопасность на стратегических объектах, в РФ придумали так называемые «учения подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям», которые якобы проходили недалеко от цистерны с горючим.

«Под какие «учения» маскируют работу местных следственных органов на воронежской нефтебазе, пока непонятно даже самим следователям», – сообщили в ГУР.

В то же время добровольцы легиона «Свобода России» выложили видео с места событий и поблагодарили своих земляков за борьбу внутри страны с режимом Путина.

«В целом передаем горячее приветствие и огромное уважение всем неизвестным патриотам, работающим на нашей Родине. Минус 1 резервуар с топливом «Роснефти» в Воронеже. Природные ресурсы России обязаны работать на Россию, а не на преступную войну. Сопротивление работает! Россия будет свободной!», – говорится в сообщении.

Также там отметили, что для того чтобы ликвидировать технику или топливо, которое оккупационный режим направляет на войну в Украине, в тылу РФ для этого необходимо значительно меньше усилий, чем на фронте.

«Чтобы уничтожить топливо противника на фронте – нужно провести разведку за несколько дней, потратить энное количество снарядов, привлечь артиллеристов и операторов БПЛА. Чтобы уничтожить топливо в тылу – нужна спичка и одна бессонная ночь.

Чтобы уничтожить танк на фронте – нужен дрон, гаубица, миномет или дальнобойная пушка, расчет нескольких человек и часто несколькочасовая разведка. Чтобы уничтожить танк в тылу, достаточно открутить одну гайку на заводе-производителе (если вы поняли о чем мы)», – сообщили добровольцы.

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