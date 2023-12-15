В Беларуси началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне
- 15.12.2023, 14:18
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По стране опять будет ездить военная техника.
В соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО Беларуси началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне по плану командующего ВВС и войсками ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
«Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач, — говорится в сообщении. — В ходе проверки личному составу предстоит выполнять задачи по обнаружению и условному уничтожению контрольных целей».
Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы «Роса-РБ».