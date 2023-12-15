Войска РФ отстреляли пакет «Града» по своему же самолету

Войска РФ отстреляли пакет «Града» по своему же самолету3
- 15.12.2023, 14:52
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Реакцию пилота показали на видео.
Расчет российской РСЗО «Град» выпустил пакет снарядов по собственному самолету, выполняющему боевые задания у линии фронта.
Инцидент «дружественного огня» попал на видео.
Самолет ВС РФ был над «Градом», когда военные начали обстрел украинских территорий. В итоге борт чудом увернулся, уйдя от огня.
Реакция пилота самолета была непередаваемой. Он начал оскорблять экипаж «Града» и грозился нанести удар по боевой машине, которая чуть его не убила.
«Передайте, вот прям перед восьмеркой «Град» отработал, прям перед восьмеркой! Ну вообще уже ни в какие ворота! По ним отработаю!», - кричал пилот самолета в момент удара.