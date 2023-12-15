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Украинский беспилотник «Мольфар» мастерски уничтожил склад противотанковых мин ВС РФ

  • 15.12.2023, 18:05
  • 1,510
Украинский беспилотник «Мольфар» мастерски уничтожил склад противотанковых мин ВС РФ

Яркое видео.

Украинский дрон-камикадзе «Мольфар» уничтожил российский склад противотанковых мин. Как пишет «Фокус», об этом сообщил руководитель Минцифры Михаил Федоров.

Он назвал работу бойцов ударной роты БпЛА мастерской. Выполнила задание 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ на Запорожском направлении.

«Всего 4 минуты понадобилось нашим военным, чтобы успешно демилитаризовать вражеский склад украинским дроном-камикадзе «Мольфар», — говорится в сообщении.

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