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Чтобы выглядели «счастливыми»: стало известно, что ХАМАС делает с заложниками

  • 15.12.2023, 18:43
  • 6,206
Чтобы выглядели «счастливыми»: стало известно, что ХАМАС делает с заложниками

Эксперт Минздрава Израиля рассказал о результатах анализов освобожденных людей.

Террористы ХАМАС перед тем, как передать заложников Красному Кресту, накачивают их наркотическими веществами. В частности, речь идет о транквилизаторах клоназепам.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Минздрав Израиля. Боевики это делают для того, чтобы заложники выглядели «спокойными, счастливыми и оптимистичными» после 50 дней физического и психологического насилия в плене.

По словам эксперта Минздрава Израиля, заложникам давали таблетки клоназепама, которые также известны под другими названиями: клонекс, клонопин и ривотрил. Этот препарат используют для лечения или профилактики тревожных расстройств, судорог, биполярной мании, возбуждения, связанного с психозом, и обсессивно-компульсивного расстройства.

Этот вопрос поднимается не первый раз. Ранее о том, что заложников выпускают под транквилизаторами, говорили члены их семей, которые выступали в комитете кнессета. Они призвали Минздрав разослать всем международным и национальным медицинским организациям доклад с доказательствами и результатами анализов заложников.

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