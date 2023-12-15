В Крыму раздались мощные взрывы 15.12.2023, 21:37

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Оккупанты жалуются на дроны и ракеты.

Российским захватчикам никогда не будет спокойно на временно оккупированных территориях Украины. Так, в аннексированном Крыму вечером 15 декабря прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, на полуострове уже сообщают об «активной работе российской противовоздушной обороны», передает «24 Канал».

Местные телеграм-каналы сообщили о ракетной угрозе на Крымском полуострове около 18 часов 59 минут. В частности, оккупанты снова жаловались о каком-то «треугольнике» в небе.

Впоследствии стало известно, что два взрыва прогремели в Симферопольском районе. По сообщениям очевидцев, громкие звуки также доносились и до временно оккупированного Джанкоя.

Далее в сети появились кадры, когда в районе между населенными пунктами Черноморское и Межводное работает российская ПВО. На видео можно увидеть, как российские системы один за другим пускают ракеты по неведомым вражеским целям.

По предварительным данным, Крым якобы атаковали неизвестные беспилотники. Кроме того, воздушную тревогу на полуострове также не объявляли.

Уже в 20 часов 2 минуты телеграм-каналы снова сообщили о работе российского ПВО.

Журналисты «Крым.Реалии» отметили, что в Севастополе было слышно несколько пусков с реактивных бомбометов. Корреспонденты подчеркнули, что звуки пусков были зафиксированы около 19 часов 50 минут в центральной части города. После пусков были слышны громкие взрывы, доносившиеся из района входа в главную бухту Севастополя.

В конце концов, ситуацию с громкими звуками в Крыму прокомментировал так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев. Он сказал, что в городе будто бы отработала система ПВО над морем, сбив один БПЛА.

Развожаев также рассказал, что пока никаких повреждений инфраструктуры якобы не зафиксировано. По его словам, в Севастополе идет контроль за обстановкой.

Местные пропагандисты не могут определиться, что именно летит в Крым дроны или ракеты. Однако говорят, что продолжают лететь ракеты над Арабатской Стрелкой в направлении Джанкойского района.

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