В Telegram теперь можно менять голос во время звонков
- 15.12.2023, 21:44
Как ей воспользоваться?
В приложении Telegram появился популярный инструмент изменения голоса Voicemod, сообщает «Униан» со ссылкой на The Verge. Новая функция VMgram уже доступна для пользователей Telegram на Android, а затем появится и на iOS.
Эта функция позволяет выбирать различные голоса на базе искусственного интеллекта для преобразования вашего голоса в вызовах в Telegram. Также эта функция позволяет использовать при отправке сообщений звуковую панель Voicemod с более чем 150 тысячами звуков, которые можно найти в программе вместе с эмодзи, мемами, GIF-файлами и наклейками.
VMgram не является такой уж новинкой - эту функцию уже давно используют пользователи операционных систем Windows и MacOS. Наибольшую популярность она имеет среди стримеров и пользователей Discord.