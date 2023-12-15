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В Telegram теперь можно менять голос во время звонков

  • 15.12.2023, 21:44
В Telegram теперь можно менять голос во время звонков

Как ей воспользоваться?

В приложении Telegram появился популярный инструмент изменения голоса Voicemod, сообщает «Униан» со ссылкой на The Verge. Новая функция VMgram уже доступна для пользователей Telegram на Android, а затем появится и на iOS.

Эта функция позволяет выбирать различные голоса на базе искусственного интеллекта для преобразования вашего голоса в вызовах в Telegram. Также эта функция позволяет использовать при отправке сообщений звуковую панель Voicemod с более чем 150 тысячами звуков, которые можно найти в программе вместе с эмодзи, мемами, GIF-файлами и наклейками.

VMgram не является такой уж новинкой - эту функцию уже давно используют пользователи операционных систем Windows и MacOS. Наибольшую популярность она имеет среди стримеров и пользователей Discord.

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