Генштаб ВСУ: За сутки уничтожены два склада боеприпасов и техника оккупантов 15.12.2023, 22:27

Сегодня силами и средствами ПВО Украины уничтожена управляемая ракета Х-59.

В течение суток Силы обороны Украины ударили по нескольким районам сосредоточения российской техники и по складах с боеприпасами. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

В то же время враг нанес 2 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня не только по позициям наших войск, но и по населенным пунктам.

В Генштабе ВСУ отмечают, что сегодня силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая ракета Х-59.

«В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - отмечают в Генштабе .

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