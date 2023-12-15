Не только для захвата территорий: ГУР Украины раскрыло истинные намерения наступления РФ 15.12.2023, 23:07

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У Кремля ничего не выйдет.

Россия наступает не только для оккупации новых территорий в Украине, но и для разрыва международной поддержки Украины. Кремль активно работает над созданием впечатления бесперспективности украинского сопротивления и пытается утвердить «невозможность победы» Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

- Один из важных моментов в проведении ИПсО и использование ситуации на линии фронта именно в этих целях со стороны агрессора - это ослабление проукраинской коалиции, ослабление Украины в мире, - отметил Юсов.

Российская тактика направлена на убеждение мира в безнадежности украинского сопротивления. Вопреки этому, по словам Юсова, такая тактика не дает ожидаемого эффекта для врага.

Он подчеркнул устойчивость и продолжение поддержки Украины со стороны международного сообщества. Также представитель разведки назвал эту ситуацию сложным испытанием для военно-политического руководства и дипломатии страны.

«Они пытаются вбрасывать через агентов влияния и доносить в мире. Но тем не менее мы видим, что это не работает. Украинская международная коалиция устойчива и поддержка продолжается. Хотя это очень тяжелая работа военно - политического руководства, дипломатов», - сказал представитель ГУР.

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