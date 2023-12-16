Россияне в Крыму взвыли после массированных ударов с воздуха 2 16.12.2023, 9:18

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На оккупационную администрацию обрушился шквал негодования.

Вечером 15 декабря беспилотники атаковали оккупированный Геническ и северную часть Крыма.

Генический район и еще несколько районов оккупированного полуострова оказались под обстрелом, передает dialog.ua.

По утверждениям главы оккупационных властей Херсонщины Владимира Сальдо, армии РФ удалось сбить не менее 15 БПЛА.

Сальдо опубликовал видео атаки, заявив, что на землю падают осколки, а ракетная опасность сохранялась долгое время. В пабликах горожане писали, что захватчики врут: многие слышали не менее 5 прилетов.

Местные жители сообщили «Крым.Реалии», что в районе между Черноморским и Межводным работала российская ПВО, а в Севастополе слышали несколько пусков из реактивных бомбометов.

Кроме этого, о взрывах писали жители Симферопольского и Джанкойского районов. Из-за обстрела пункт пропуска «Джанкой» был перекрыт.

Официально власти РФ подтвердили только работу ПВО в Севастополе и в районе Геническа.

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