Как очистить лобовое стекло от льда за секунды 1 16.12.2023, 10:03

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Известный эксперт назвал простое средство.

Знаменитый автомобильный эксперт раскрыл важный совет, который поможет очистить обледеневшее лобовое стекло автомобиля за считанные секунды, используя всего одно обычное вещество, которое всегда найдется у вас дома.

Как пишет express.co.uk, в одном из видеороликов ютубер @wonderhacksandfacts советует автомобилистам посыпать лобовое стекло обычной солью, чтобы избавиться от обледенения за считанные секунды.

Он объяснил: «Представьте себе: наступила зима, а ваше лобовое стекло превратилось в ледяной покров. Что вы делаете? Все просто: держите в машине небольшой контейнер с солью».

Поскольку соль имеет низкую температуру замерзания и быстро растворяется при смешивании с водой, она может быстро растопить лед на лобовом стекле.

Хотя в видео рекомендуется автомобилистам держать в своем автомобиле небольшую емкость с солью, можно также смешать в пульверизаторе раствор соли и воды, который можно быстро нанести.

Однако @wonderhacksandfacts предупредил автомобилистов, не использовать много соли, чтобы очистить обледеневшее лобовое стекло, поскольку нанесение слишком большого количества соли на лобовое стекло автомобиля может привести к тому, что вещество оставит полосы на окнах, ухудшив видимость.

После того как лед растаял, следует стереть соль со стекла либо дворниками, либо резиновым лезвием скребка для льда.

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