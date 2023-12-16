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Как очистить лобовое стекло от льда за секунды

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  • 16.12.2023, 10:03
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Как очистить лобовое стекло от льда за секунды

Известный эксперт назвал простое средство.

Знаменитый автомобильный эксперт раскрыл важный совет, который поможет очистить обледеневшее лобовое стекло автомобиля за считанные секунды, используя всего одно обычное вещество, которое всегда найдется у вас дома.

Как пишет express.co.uk, в одном из видеороликов ютубер @wonderhacksandfacts советует автомобилистам посыпать лобовое стекло обычной солью, чтобы избавиться от обледенения за считанные секунды.

Он объяснил: «Представьте себе: наступила зима, а ваше лобовое стекло превратилось в ледяной покров. Что вы делаете? Все просто: держите в машине небольшой контейнер с солью».

Поскольку соль имеет низкую температуру замерзания и быстро растворяется при смешивании с водой, она может быстро растопить лед на лобовом стекле.

Хотя в видео рекомендуется автомобилистам держать в своем автомобиле небольшую емкость с солью, можно также смешать в пульверизаторе раствор соли и воды, который можно быстро нанести.

Однако @wonderhacksandfacts предупредил автомобилистов, не использовать много соли, чтобы очистить обледеневшее лобовое стекло, поскольку нанесение слишком большого количества соли на лобовое стекло автомобиля может привести к тому, что вещество оставит полосы на окнах, ухудшив видимость.

После того как лед растаял, следует стереть соль со стекла либо дворниками, либо резиновым лезвием скребка для льда.

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