ВСУ повторно ударили по штабу российской группировки «Днепр»
- 16.12.2023, 10:41
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Опубликовано видео.
Вечером 15 декабря ВСУ массированно атаковали цели ВС РФ на оккупированных территориях Юга, в том числе в Крыму.
Под ударом повторно оказался штаб российской группировки «Днепр», сообщает dialog.ua.
Об этом также пишет российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который связан с офицерами «Днепра».
«Опять был осуществлен ракетный удар по штабу ГВ «Днепр». Информацию от других каналов подтверждаем. Подробностей не будет. Военкоры все выложат и без нас. Мы остались живы», - написали оккупанты.