Один из руководителей Белгородской области РФ умер после подрыва на мине 1 16.12.2023, 11:13

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Стало также известно о состоянии других пассажиров авто.

Российские СМИ сообщают, что после тяжелых травм в больнице умер руководитель одной из общин Белгородской области. Он подорвался в результате наезда на мину несколько дней назад.

Кроме него во время взрыва пострадали и другие пассажиры автомобиля – часть имеет тяжелые травмы.

Россияне регулярно наращивают плотность минно-взрывных устройств на границе, что, вероятно, привело к таким последствиям, сообщает «24 Канал».

В результате наезда на мину в Белгородской области погиб заместитель председателя Краснояружского района Игорь Бородаенко. Известно, что инцидент произошел 13 декабря. Российского чиновника сразу оперативно госпитализировали с частичной ампутацией ног в тяжелом состоянии, однако спасти не удалось.

Также в автомобиле находились еще два человека – глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев. У Пащенко диагностировали минно-взрывную травму и разрыв раны мягких тканей головы. Водитель же получил только сотрясение мозга и закрытую травму органов грудной клетки и брюшной полости.

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