Президент Аргентины устроил шоу со своей последней зарплатой и разыграл $2,5 тысячи в Instagram

Президент Аргентины устроил шоу со своей последней зарплатой и разыграл $2,5 тысячи в Instagram2
- 16.12.2023, 14:44
Приз получила женщина по имени Вероника Гомес.
Президент Аргентины Хавьер Милей, во время прямой видеотрансляции в Instagram, провел розыгрыш своей последней месячной зарплаты на должности народного депутата.
Об этом сообщает Associated Press.
В эфире президент продемонстрировал свой офис и разыграл 2,1 млн аргентинских песо (около 2,5 тысячи долларов). Как он отметил, это был последний розыгрыш, поскольку он «нашел себе другую работу».
Победителем стала женщина по имени Вероника Гомес. В частности розыгрыш в офисе президента контролировал нотариус.
Как рассказывает издание, во время своей депутатской кампании Милей обещал, что будет разыгрывать ежемесячную зарплату, чтобы выделиться из политической касты, которую он обвинял в постоянных привилегиях.
«Во время моей кампании в народные депутаты я пообещал пожертвовать свою зарплату... и так же как я сдержал свое слово в роли депутата, я буду держать свое слово в роли президента», - заявил Милей.
10 декабря, либертарианский экономист Хавьер Милей стал президентом Аргентины. Под скандирование «Либертад! Либертад!» он принял присягу.