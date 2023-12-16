Президент Аргентины устроил шоу со своей последней зарплатой и разыграл $2,5 тысячи в Instagram 2 16.12.2023, 14:44

Приз получила женщина по имени Вероника Гомес.

Президент Аргентины Хавьер Милей, во время прямой видеотрансляции в Instagram, провел розыгрыш своей последней месячной зарплаты на должности народного депутата.

Об этом сообщает Associated Press.

В эфире президент продемонстрировал свой офис и разыграл 2,1 млн аргентинских песо (около 2,5 тысячи долларов). Как он отметил, это был последний розыгрыш, поскольку он «нашел себе другую работу».

Победителем стала женщина по имени Вероника Гомес. В частности розыгрыш в офисе президента контролировал нотариус.

Как рассказывает издание, во время своей депутатской кампании Милей обещал, что будет разыгрывать ежемесячную зарплату, чтобы выделиться из политической касты, которую он обвинял в постоянных привилегиях.

«Во время моей кампании в народные депутаты я пообещал пожертвовать свою зарплату... и так же как я сдержал свое слово в роли депутата, я буду держать свое слово в роли президента», - заявил Милей.

10 декабря, либертарианский экономист Хавьер Милей стал президентом Аргентины. Под скандирование «Либертад! Либертад!» он принял присягу.

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