Украинский спецназ показал «тараканьи бега» российской пехоты

Украинский спецназ показал «тараканьи бега» российской пехоты1
- 16.12.2023, 15:07
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Зрелищное видео.
В субботу, 16 декабря, спецназовцы ЦСО «А» СБУ загоняли до смерти российскую пехоту.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.
В СБУ заявили, что как бы быстро российская пехота не убегала, «доставка билетов на «кобзоновский концерт» происходит четко по графику».
«Воины из Центра спецопераций «А» заботятся, чтобы туда попал каждый оккупант», — сказано в сообщении.
Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ змушують знищують піхоту окупантів. pic.twitter.com/cMHHIp6sRX— NV (@tweetsNV) December 16, 2023