Украинский спецназ показал «тараканьи бега» российской пехоты 1 16.12.2023, 15:07

4,386

Зрелищное видео.

В субботу, 16 декабря, спецназовцы ЦСО «А» СБУ загоняли до смерти российскую пехоту.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

В СБУ заявили, что как бы быстро российская пехота не убегала, «доставка билетов на «кобзоновский концерт» происходит четко по графику».

«Воины из Центра спецопераций «А» заботятся, чтобы туда попал каждый оккупант», — сказано в сообщении.

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ змушують знищують піхоту окупантів. pic.twitter.com/cMHHIp6sRX — NV (@tweetsNV) December 16, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».