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Украинский спецназ показал «тараканьи бега» российской пехоты

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  • 16.12.2023, 15:07
  • 4,386
Украинский спецназ показал «тараканьи бега» российской пехоты

Зрелищное видео.

В субботу, 16 декабря, спецназовцы ЦСО «А» СБУ загоняли до смерти российскую пехоту.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

В СБУ заявили, что как бы быстро российская пехота не убегала, «доставка билетов на «кобзоновский концерт» происходит четко по графику».

«Воины из Центра спецопераций «А» заботятся, чтобы туда попал каждый оккупант», — сказано в сообщении.

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