Россияне провалили первый дедлайн по Авдеевке 16.12.2023, 19:29

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Офицер ВСУ назвал колоссальные потери РФ.

Российские оккупанты провалили первый дедлайн по захвату города Авдеевка Донецкой области и понесли колоссальные потери.

Майор запаса украинской Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны - военный эксперт Алексей Гетьман в эфире канала «FreeДом» рассказал, что противники должны были до 14 декабря захватить Авдеевку - в этот день проходила «прямая линия» российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, «это как раз был тот первый дедлайн, который они устанавливали, чтобы… Путин мог рассказать о каких-то успехах на поле боя». К этому дню они должны были захватить Авдеевку. Поэтому были такие массированные «мясные» атаки. Сейчас им поменяли дедлайн. Следующий крайний срок - 15-17 марта следующего года…», - добавил собеседник.

Гетьман также высказался о потерях РФ во время попыток штурма Авдеевки. Офицер отметил, что страна-агрессор могла потерять более 20 тысяч захватчиков. «Касаемо 13 тыс. ликвидированных оккупантов. Уже несколько раз обсуждалась эта цифра, она взята по минимуму. Есть и другие данные, что эта цифра примерно в два раза больше. То есть это может быть 20-25 тыс. убитыми, ранеными», - сказал эксперт.

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