На фронт поступила первая партия нового оружия украинского производства 1 16.12.2023, 20:07

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Военные специалисты прогнозируют скачок возможностей ВСУ.

Силы обороны Украины усилилась первой партией беспилотников-камикадзе AQ-400 украинского производство. На сегодняшний день уже начато полномасштабное производство этих БПЛА, начальный объем производства заявлен на уровне 100 единиц в месяц.

Об этом пишет Defence Blog. Беспилотник способен нести полезную нагрузку до 32 кг (с возможностью увеличения до 70 кг) на 750 км. AQ-400 выпускается компанией Terminal Autonomy. В дальнейшем объем производства будет увеличен до 500 единиц в месяц.

Дрон запускается с коротких взлетно-посадочных полос или катапульт, его отличительная особенность - быстрая сборка, экономическая эффективность и возможность массового производства. Перечисленные преимущества делают AQ-400 ключевым активом в войне и знаменуют скачок в сфере военных возможностей украинской армии.

Terminal Autonomy наладила производство БПЛА-камикадзе через сеть небольших предприятий и инжиниринговых фирм, специализирующихся на выпуске аналогичной техники. Несмотря на то, что компания закупает некоторые комплектующие в других странах, приоритетом проекта является максимальная локализация в пределах Украины. .

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