Defense Express: Россия будет по-новому атаковать Украину 17.12.2023, 3:44

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Кремль меняет тактику.

Несмотря на то, что вся Украина готовилась к возобновлению массированных ракетных ударов по энергетике по опыту прошлой зимы, оккупанты, видимо, выбрали новую тактику и пошли по стопам ХАМАСа. Об этом сообщает издание Defense Express.

В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что за 16 дней декабря 2023 года россияне выпустили по Украине 291 БПЛА, 249 из которых удалось сбить. Помимо прочего, они выпускали ракеты из комплексов С-300 и С-400.

В издании утверждают, что Москва полностью копирует тактику ХАМАС, который обстреливал Израиль неуправляемыми ракетами. Об этом говорит «копеечный» террор украинских городов Шахедами и зенитными ракетами 48Н6. Террором такие обстрелы называть можно потому, что целью такого вооружения может стать только город.

Ракета 48Н6 в качество баллистического оружия на дальности более 280 км теряет радиокомандное управление на высоте 4 метров и просто падает в район наведенной цели. Как правило, такие обстрелы проходят ночью, когда у граждан минимизирована возможность добраться до укрытия за время подлета ракеты в несколько минут.

Стоимость данных зенитных ракет для Кремля можно сравнить с ракетами типа «Касса» из водопроводных труб, которые изготавливал ХАМАС.

По итогу, отвечать на запуск БПЛА можно мобильными группами ПВО, работающими на огне зенитных пушек и пулеметах, а вот перехватить дешевую ракету 48Н6 можно только дорогой противоракетой. Перехват десяти таких целей двумя MSE с помощью Patriot обойдется Украине в около 60 млн долларов на одну цель.

Как следствие, единственным вариантом эффективной борьбы с обстрелами ЗРК С-400 является прямое уничтожение комплекса, а для этого необходимо согласование западных партнеров на снятие запрета использования оружия на территории РФ.

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