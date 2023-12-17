ВСУ разбили в полном составе штурмовую группу 150-й дивизии РФ в Марьинке 8 17.12.2023, 15:17

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Россиян опознали по надписи на кирпиче.

В ходе боевых действий в Марьинке Донецкой области ВСУ в полном составе уничтожили штурмовую группу 103-го полка 150-й дивизии армии РФ.

Группу погибших россиян опознали по надписи на кирпиче, обнаруженном на месте боя, сообщает dialog.ua.

На кирпиче погибший российский солдат написал текст: «Позаботьтесь о моей матери, сестре и брате, Рудаков Роман». Он также указал, что родом из города Батайск (Ростовская область).

Согласно предварительной информации украинских военных, россияне погибли в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

Военные журналисты сообщают, что в боях за Маринку погибло большое количество россиян, которые на протяжении длительного времени пытаются взять руины населенного пункта под свой контроль.

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