Российские партизаны уничтожили взводный опорный пункт войск РФ в Белгородской области
- 17.12.2023, 20:18
- 3,444
Подробности.
Российские партизаны уничтожили взводный опорный пункт российских войск в Белгородской области Российской Федерации.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«Противники кремлевского режима совершили атаку в Белгородской области», - сообщили в разведке.
ГУР МО сообщило о факте боевых столкновений вблизи населенного пункта Теребрено Белгородской области.
В результате атаки, которую совершили российские партизаны в Белгородской области уничтожен взводный опорный пункт российских войск.
«Неожиданное нападение на позиции подразделений армии террористической России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона», - пояснили в ГУР.
Разведка рассказала, что в следствие атаки партизан, по приказу командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам.