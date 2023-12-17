Российские партизаны уничтожили взводный опорный пункт войск РФ в Белгородской области 17.12.2023, 20:18

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Российские партизаны уничтожили взводный опорный пункт российских войск в Белгородской области Российской Федерации.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Противники кремлевского режима совершили атаку в Белгородской области», - сообщили в разведке.

ГУР МО сообщило о факте боевых столкновений вблизи населенного пункта Теребрено Белгородской области.

В результате атаки, которую совершили российские партизаны в Белгородской области уничтожен взводный опорный пункт российских войск.

«Неожиданное нападение на позиции подразделений армии террористической России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона», - пояснили в ГУР.

Разведка рассказала, что в следствие атаки партизан, по приказу командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам.

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