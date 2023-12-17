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Российские зенитчики сбили собственный Су-25

  • 17.12.2023, 23:27
Российские зенитчики сбили собственный Су-25

Воздушные силы ВСУ опровергли причастность Украины.

Российский зенитный комплекс поразил собственный истребитель Су-25. Это подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в воскресенье, 17 декабря.

Он опроверг информацию о том, что российский штурмовик сбили украинские Воздушные силы.

«Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо от всего украинского народа! Минус один Су-25 оккупантов», — написал Олещук.

Ранее 17 декабря российские Telegram-каналы распространили информацию о падении истребителя Су-25. Предварительно, самолет поразил российский ЗРК «Бук».

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