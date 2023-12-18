ISW: ВСУ контратаковали под Авдеевкой и на Купянском направлении 18.12.2023, 9:15

Россияне же добились успеха вблизи Степного.

Украинские военные продолжают вести наступательные и оборонные операции на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно контратаковали к востоку от Невельского под Авдеевкой. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба Украины, российские оккупанты безуспешно атаковали на Купянском направлении вблизи Синьковки, Стельмаховки, восточнее Петропавловки, в направлении Лимана возле Макеевки и восточнее Тернов.

Российский «военкор» утверждал, что силы РФ также безуспешно атаковали к западу от Ягодного, передает ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 декабря, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении.

В Донецкой области 16 декабря войска РФ наступали возле Веселого, Раздолевки и Сакко и Ванцетти (15 км северо-восточнее Бахмута), сообщил российский источник.

Российское МО утверждало, что 17 декабря украинские силы атаковали вблизи Бахмута в районе Ивановского, Клещеевки и Северного.

В Генштабе Украины сообщили, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Кроме того, 17 декабря российские войска продолжали наступательные операции вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты якобы добились незначительных успехов вблизи Степного.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 17 российских атак к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и по меньшей мере 13 вблизи Первомайского и Невельского.

Представитель украинской бригады, действующей вблизи Авдеевки, заявил, что недавно российские войска пытались наступать на город колонной, в которой было до 10 единиц бронетехники, украинские силы уничтожили примерно половину.

Он добавил, что мощные удары российских FPV дронов препятствуют поставкам на украинские позиции.

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