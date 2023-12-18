ISW назвал истинную причину нападения Путина на Украину 4 18.12.2023, 10:52

9,340

И дело не в расширении НАТО.

Путин продолжает заявлять, что сейчас Запад слаб как никогда, а Россия только набирает обороты за последние 20 лет.

По словам российского диктатора, еще 20 лет назад США были заинтересованы в «стратегическом поражении» РФ, однако в наши дни эти цели не отвечают национальным интересам Вашингтона. Аналитики из Института изучения войны (ISW) решили проанализировать заявления Путина относительно НАТО. Глава РФ уверен, что в наши дни уже США должны считаться с Россией, а не наоборот.

Исследователи видят в этом заявлении завуалированные угрозы не только в сторону США, но и НАТО. Еще с 2014 году Путин стал делать заявления относительно слабого Запада и сильной России. Эксперты из ISW уверены, Путин спланировал вторжение в Украину не потому, что почувствовал угрозу со стороны НАТО, а, наоборот, ощутил слабость Альянса.

Путин уважает со стороны противника только военную мощь, которую НАТО и США пока не показывают в отношении Украины, именно поэтому 14 декабря по время «Прямой линии» Путин снова заявил о своих максималистских целях в Украине. Кремлевские чиновники также стали повторять его слова относительно экспансионистской политики РФ.

Документы по национальной безопасности и внешней политике России предусматривают право Кремля «защищать права соотечественников за рубежом», и РФ намеренно определила «соотечественников» в широком смысле как этнических русских и русскоязычных, а не только тех, кто имеет российское гражданство, именно поэтому Кремль и придумал новую идеологию «русского мира», под которую попадают все страны бывшего СССР.

Расплывчатое представление о внешнем российском суверенитете и о том, кто подпадает под его защиту, призвано оправдать насильственное навязывание стратегических целей России другим странам. Такие размытые формулировки позволяют Путину заявлять, что любые меры, направленные на усиление российской мощи, акцентированы и на защиту российского народа, который Кремль обязан защищать.

Акцент на силе предполагает, что он считает государства, которые не могут в одностороннем порядке навязать свою волю другим, лишенным суверенитета, именно поэтому Путин и другие российские официальные лица регулярно характеризуют партнерство Украины с Западом как сведение на нет украинского суверенитета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».