В Чехии министр назвал Орбана «троянским конем»
- 18.12.2023, 11:40
Премьер Венгрии защищает интересы РФ.
Министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — «троянский конь», который злоупотребляет правом вето в пользу России.
Об этом он сказал в эфире CNN Prima News, который цитирует Deník N.
По словам Дворжака, Орбан шантажирует Европейский Союз и злоупотребляет правом вето «для защиты не национальных интересов Венгрии, а для защиты интересов России».
Он говорит, что во время полномасштабного вторжения, диктатор Владимир Путин не рассчитывал на единство НАТО и ЕС.
«Орбан сегодня является тем троянским конем, который интенсивно и, к сожалению, все более эффективно разрушает это единство и пытается показать, что мы должны отказаться от Украины», — заявил Дворжак.