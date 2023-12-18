В Чехии министр назвал Орбана «троянским конем» 18.12.2023, 11:40

Премьер Венгрии защищает интересы РФ.

Министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — «троянский конь», который злоупотребляет правом вето в пользу России.

Об этом он сказал в эфире CNN Prima News, который цитирует Deník N.

По словам Дворжака, Орбан шантажирует Европейский Союз и злоупотребляет правом вето «для защиты не национальных интересов Венгрии, а для защиты интересов России».

Он говорит, что во время полномасштабного вторжения, диктатор Владимир Путин не рассчитывал на единство НАТО и ЕС.

«Орбан сегодня является тем троянским конем, который интенсивно и, к сожалению, все более эффективно разрушает это единство и пытается показать, что мы должны отказаться от Украины», — заявил Дворжак.

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