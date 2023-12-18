С аукциона продадут особый BMW M2: он единственный в мире 18.12.2023, 12:30

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В чем его уникальность.

BMW M2 последнего поколения считается один из лучших современных автомобилей M-серии. Уникальный экземпляр данной модели продадут с аукциона Mecum Kissimmee.

Речь идет о BMW M2, окрашенному в оттенок Austin Yellow. Купе было выпущено в 2017 году в единственном экземпляре. Его приобрел коллекционер Майкл Фукс, заплатив 114 085 долларов (базовая версия модели на то время стоила 52 695 долларов). Помимо уникальной желтой краски кузова он также получил карбоновые вставки.

В листинге указано, что автомобиль на протяжении этих лет не использовался, о чем свидетельствует пробег в 30 миль (48 км) на одометре. Он был припаркован в гараже вместе с другими представителями коллекции Майкла Фукса, поэтому выглядит так, как-будто только что сошел с конвейера.

Этот M2 оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым турбодвигателем мощностью 365 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. Салон купе отделан черной высококлассной кожей, а в качестве акцентов использованы желтая строчка, углеродное волокно и алькантара. Торги пройдут со 2 по 14 января 2024 года.

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