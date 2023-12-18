Миллиардер Безос ответил на идею Маска о колонизации Марса 18.12.2023, 13:32

Бизнесмен хочет поселить триллион людей на космических станциях.

Во время интервью с Лексом Фридманом основатель Amazon и генеральный директор Blue Origin, Джефф Безос, поделился своим видением будущего, предвидя строительство колоссальных космических станций, населенных триллионом человек, пишет New Voice.

По словам Безоса, подобные станции, аналогичные тем, что описал фантаст Джерард К. О’Нил, могут стать домом для астрономического числа обитателей.

«Мне бы хотелось увидеть триллион людей, живущих в Солнечной системе», заявил Безос, высказывая убеждение, что такая популяция обеспечила бы повление тысяч талантов вроде Моцарта и Эйнштейна.

Он выразил убеждение, что гигантские космические станции станут ключом к достижению этой амбициозной цели, добавив, что поверхности планет слишком ограничены для масштабного обитания. Это видение Безоса стоит в контрасте с подходом генерального директора SpaceX Илона Маска, который стремится просто колонизировать Марса.

Безос предвидит будущее, где Земля станет местом отдыха, доступным для посещения на шаттлах, а не основным местом жительства. «Так же, как вы могли бы отправиться в Йеллоустонский национальный парк», подчеркнул он.

Важной чертой предложенного Безосом будущего является выбор, который будут иметь люди: остаться на колониях в духе О’Нила в космическом пространстве или вернуться на Землю. Тем не менее, некоторые критики высказывают опасения по поводу упрощенного и корыстного взгляда на этот выбор.

Оптимизм Безоса также охватывает область искусственного интеллекта, где он утверждает, что люди излишне беспокоятся о потенциальных опасностях технологии.

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