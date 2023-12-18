В Освее хотят продать на мясо единственную национальную породу лошадей
- 18.12.2023, 15:08
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На ее выведение ушел не один десяток лет.
Любители лошадей бьют тревогу: хозяйство в Освее (Верхнедвинский район) хочет продать табун на мясо. Там есть и белорусские упряжные лошади. Это единственная национальная порода Беларуси, на выведение которой потребовалось не одно десятилетие, пишет «Наша Нiва».
На ситуацию обратили внимание сотрудники проката лошадей в Освее. Сейчас они пытаются найти тех, кто захотел бы спасти животных от неминуемой гибели на мясокомбинате: «Колхоз расформировывают, лошадей пустили на продажу».
@horse_osveya ПРОДАЮТСЯ ЛОШАДИ В ОСВЕЕ #освейское #освея #белорусскаяупряжная #продажалошади#лошади#племенныелошади#табун #табунлошадей #продажа ♬ оригинальный звук - В ЧЕМ СИЛА?
В комментариях люди сожалеют:
«С такими усилиями бывший директор совхоза Н. П. разводил лошадей. За ними ухаживали, как за детьми».
Сотрудники проката лошадей отвечают, что обсуждали с Николаем Петровичем эту проблему: «Очень переживает человек. Это было его творение, любовь… Но нет поддержки от руководства».
Согласно данным сайта kartoteka.by комплекс «Освейский» является «неплатежеспособным с/х предприятием, подлежащим финансовому оздоровлению в период 2019-2027, решение от 05.04.2019 № 176».
@horse_osveya А сегодня у нас так. #табунлошадей #табун #племенныелошади #лошадиосвея#белорусскаяупряжная #освея #белорусскаяупряжная ♬ оригинальный звук - Mona Songz
В Освею приезжали и представители конно-спортивного клуба «Табун»: они подтвердили, что ситуация сложилась не очень хорошая.
«Лошадей продают. Всем, кто приезжает. Сегодня забрали всех изабелловых кобылок 2023 года и оставили на бронь старших изабеллок. Также продан один из производителей, красивый серебристый жеребец, продан не в разведение, к сожалению. Хотя его было готово забрать крупнейшее хозяйство «Полесская нива».
Они также отметили, что у хозяйства есть оптовый покупатель на все поголовье — и руководство это вполне устраивает: «Начались игры в цены — мол, молодняк 2023 года по 5,5 рубля за килограмм, за старших сначала называли цену по 8 рублей, потом по 6,6. Очень противная ситуация, учитывая, что цена была объявлена за всех одинаковая».
@nasty_chernyavskaya Господи, все молодые , здоровые , жеребые и малыши уйдут на мясо если не купят, эта порода отличается спакойным нравом и покладистым характером, продают по весу, Беларусь#беларусь🇧🇾 #конюшняроднойдом #табун#репост#спасите#помогите#шанснажизнь#любовькживотным #всехотятжить#заботаопитомце #помощьживотным #беларускаяупряжная💓 #освея ♬ Не плачь - Гузель Хасанова
В комментариях уточняют, что лошадь в среднем весит 400-450 килограммов. То есть для того чтобы выкупить одно животное нужно заплатить примерно 2,5 тысячи рублей. С одной стороны, это очень небольшие деньги за породистого коня. С другой — все-таки на продажу выставлено сразу много животных.
Белорусская упряжная лошадь происходит от дикого предка — лесного тарпана и принадлежит к породам северного лесного типа. На формирование современной популяции большое влияние оказали лошади конных заводов и заводских конюшен, начало создания которых относится к XVII веку. Известно, что в 1850-х годах на территории Беларуси уже было 22 небольших конных завода и 4 государственных заводских конюшни.
В итоге многолетней народной селекции и воспроизводительного скрещивания жеребцов заводских пород (арденской, арабской, гудбрансдальской, шведской, брабансонской, ганноверской, орловской и т. д.) с аборигенами лесного типа к концу XIX века сформировался новый тип белорусской упряжной лошади.. До 1941 года данная популяция называлась ошмянская лошадь, а с 1946-го — белорусская упряжная. В 1928-1930 гг. белорусские (ошмянские) лошади экспортировались в Германию, Австрию, Литву, Польшу и высоко ценились на рынке.
В период Второй мировой войны белорусскому коневодству был нанесен колоссальный ущерб. Хорошие жеребцы и кобылы погибли или были вывезены. Восстановление национальной породы заняло довольно долгое время.