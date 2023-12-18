Украинский офицер: Сейчас ВСУ наносят оккупантам максимальные потери 18.12.2023, 18:32

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Но оккупанты быстро пополняют их новыми резервами.

Руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что ВСУ сейчас наносят россиянам «огромные потери» на фронте, но оккупанты быстро пополняют их новыми резервами, из-за чего интенсивность их наступления не меняется. Во время телемарафона он подчеркнул, что враг поддерживает свои атаки и штурмы большим количеством БМП для подвоза пехоты и танков для прикрытия.

Но ВСУ все это уничтожают.

«С 1 по 16 декабря потери оккупантов в полосе ответственности ОСУВ «Хортица» – 7697 человек личного состава, 485 единиц пораженной или поврежденной техники, из которых 67 танков, 99 боевых бронированных машин и 7 и минометов разных калибров», – сообщил Фитьо.

Он напомнил, что населения в России в четыре раза больше, чем в Украине. Ресурсов у врага тоже больше, ведь они все еще есть на складах, а ВПК оккупантов продолжает работать.

«Конечно, этот ресурс не безграничен. Мы сейчас наносим максимальные потери врагу, которые он только может нести. Все зависит от общества – сколько их общество будет терпеть такие потери. Сейчас видим, что в России все же побеждает телевизор над холодильником и здравым смыслом», – сказал Фитьо.

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