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Путин упростил прием белорусов в гражданство РФ

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  • 18.12.2023, 19:34
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Путин упростил прием белорусов в гражданство РФ

Тем временем интерес к гражданству страны-агрессора резко упал среди белорусов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы.

Согласно указу, граждане Беларуси, достигшие 18 лет, смогут получить российское гражданство без соблюдения следующих требований: постоянное проживание в РФ со дня выдачи ВНЖ, владение русским языком, знание истории России и основ законодательства страны.

Ранее организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие» изучила миграционную статистику МВД России. Как оказалось, произошли изменения в плане интереса жителей стран постсоветского пространства к получению российского гражданства. Наибольший спад числа получивших российское гражданство отмечается «среди белорусов (на 46% меньше по сравнению с прошлым годом), азербайджанцев (на 40%), казахстанцев (на 37%) и грузин (35%)».

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