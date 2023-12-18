Путин заявил о массовой бедности в РФ и призвал россиян «карабкаться» самостоятельно 14 18.12.2023, 21:30

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Фото: Getty Images

Подавляющее большинство граждан РФ живут от зарплаты до зарплаты.

Граждане России в массе едва сводят концы с концами, но сложности необходимы, поскольку заставляют человека «карабкаться» и ценить то, что он имеет, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

«Подавляющее большинство граждан [России] живут все-таки от зарплаты до зарплаты», — сказал он на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата «Профессионалы».

Путин добавил, что богатых и очень богатых в России тоже «очень много». И многие из них, по словам президента РФ, искусственно создают сложности своим детям. «Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то. Если ему все с неба сыпется как манна небесная, он ничем не дорожит. Вот в чем беда», — цитирует Путина ТАСС.

По данным Росстата, за январь–сентябрь 2023 года реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 4,8%, что полностью компенсировало спад первого года войны, который официальная статистика оценила в 1%. Рост реальных зарплат составил 7,5% за январь–август, а в мае достигал рекордного значения с 2008 года — 13,3%.

В среднем третий квартал российские граждане, согласно Росстату, прожили на 49467 рублей в месяц, а доходы работающего населения достигли 69439 рублей ежемесячно, прибавив по сравнению с прошлым годом более 9 тысяч рублей, или 15,1%.

Единственной не богатеющей категорией граждан, по данным официальной статистики, стали пенсионеры: при том что средняя пенсия увеличилась на 6%, до 19576 рублей, всю прибавку «съела инфляция». В реальном выражении темпы роста пенсий к сентябрю стали нулевыми.

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