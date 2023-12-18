Война РФ против Украины: количество боевых столкновений на фронте резко увеличилось 1 18.12.2023, 21:49

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения. Силы обороны сдерживают войска страны-агрессора России на шести направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в понедельник, 18 декабря.

Согласно данным, российская армия нанесла один ракетный и шесть авиационных ударов, осуществила 33 обстрела из РСЗО. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной:

на Купянском направлении украинские военные отбили четыре атаки врага возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области;

на Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону, Силы обороны отбили 10 атак в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спирного Донецкой области;

на Бахмутском направлении украинские воины отбили 17 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области;

на Авдеевском — Силы обороны отбили девять атак врага в районах Авдеевки и еще 13 атак у Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области;

на Марьинском — Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Новомихайловки Донецкой области, российские войска совершили 12 безуспешных атак;

на Запорожском — Силы обороны отбили 13 атак западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

Украинская ПВО уничтожила одну управляемую ракету Х-59, говорится в сообщении.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал о 64 боевых столкновениях на фронте в течение суток.

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