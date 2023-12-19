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Переполох в Москве: закрыты аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский»

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  • 19.12.2023, 12:51
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Переполох в Москве: закрыты аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский»

Введен план «Ковер», сообщается об атаке с воздуха.

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» объявили план «Ковер». Россияне заявляют о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что план «Ковер» объявляют в том случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Как передают российские телеграм-каналы, самолеты перенаправляются в другой аэропорт - «Шереметьево».

Предварительно, уже задержано несколько рейсов на вылет и на прилет.

Ранее телеграм-каналы Mash и Baza cообщили, что во Внуково и Домодедово введен план «Ковер». Baza писала о работе ПВО.

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