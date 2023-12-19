Москву внезапно атаковали с воздуха

Москву внезапно атаковали с воздуха5
- 19.12.2023, 13:31
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Из-за налета БПЛА самолетного типа закрыты главные аэропорты.
Российские власти заявили об атаке беспилотника на Москву во вторник, 19 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что атаку «отразили силы ПВО» в Одинцовском городском округе.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - заявил он.
По информации Минобороны РФ, дрон самолетного типа атаковал Москву в 12:35 по московскому времени.
Как сообщил накануне заявления Собянина российский Telegram-канал Baza, в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» введен план «Ковер», там задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет: «Работает система ПВО».
Позже пресс-служба аэропорта «Домодедово» официально сообщила о введении временного ограничения на выпуск воздушных судов.
Кроме этого, с утра 19 декабря российские власти заявляли об атаках украинских дронов в Калужской и Брянской областях.