В Мелитополе раздался мощный взрыв в штабе оккупантов 19.12.2023, 15:17

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Стало известно, кто стал мишенью.

Во временно оккупированном Мелитополе вечером 18 декабря прогремел мощный взрыв вблизи школы, где враг обустроил штаб. Мишенью сопротивления был предатель-полицейский, который начал сотрудничать с россиянами.

Об этом в эфире «24 Канала» заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также уточнил, что взрыв во временно оккупированном городе прогремел около 19:00.

По словам Федорова, около 19 вечера во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный одиночный взрыв. Он был вблизи 22-й школы, расположенной в одном из районов города. Федоров уточнил, что именно эту школу россияне захватили в один из первых дней временной оккупации и разместили там свой штаб.

Мэр Мелитополя добавил, что взрыв раздался неспроста. Мишенью сопротивления стал изменник-полицейский, перешедший на сторону оккупантов.

«Нам стало известно, что мишенью вчерашних действий сопротивления был один из предателей-полицейских, согласившийся сотрудничать с врагом и ушедший в оккупационную полицию. Он отмечается тем, что сверхжестко обращается с гражданскими жителями, которые ждут возвращения ВСУ. А это почти все люди Мелитополя», – сообщил Федоров.

Он также добавил, что сейчас от сил сопротивления ждут хорошие новости и ликвидации еще одного предателя для того, чтобы «другим было просто не повадно это делать». Федоров также отметил, что гражданские при взрыве не пострадали.

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