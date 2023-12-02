Украинский майор раскрыл, что происходит вблизи Авдеевки 2.12.2023, 6:30

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Россияне пытаются наступать как с севера, так и с юга.

Вблизи Авдеевки российские войска продвигаются повсюду, где имеют возможность. В основном речь идет о северном фланге обороны. Об этом в интервью zn.ua рассказал защитник Авдеевки, майор МВД Украины Максим «Лютый» Морозов.

- Враг продвигается повсюду, где у него есть малейшая возможность. Вероятно, стоящие на северном фланге подразделения где-то не сдержали, где-то не дожали. Это связано с атакующей активностью — на юге ее удалось погасить сразу, а затем морские пехотинцы еще и отбили часть территории. Возможно, такой будет достигнут и на севере, - говорит Морозов.

Военный добавляет, что контратакующие действия стоящих на этом фланге бригад проводятся постоянно. При этом у них нет цели именно контратаковать — цель состоит в том, чтобы максимально погасить атакующий потенциал врага.

- Если эти действия на севере дадут результат, то наверняка ситуация там стабилизируется, как и в районе Опытного, - прогнозирует майор МВД, который обороняет Авдеевку с 2014-го года.

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