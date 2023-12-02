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ВСУ ликвидировали оккупанта, известного по популярному клипу на песню «Тает лед»

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  • 2.12.2023, 8:47
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ВСУ ликвидировали оккупанта, известного по популярному клипу на песню «Тает лед»

Россиянин из Ухты был помощником гранатометчика на фронте.

ВСУ ликвидировали на фронте россиянина, известного по клипу группы «Грибы» на песню «Тает лед».

Речь идет о Денисе Степанове из Ухты, он воевал против Украины в составе российских войск, был помощником гранатометчика.

Как сообщает Telegram-канал «Украина 365», ликвидацию Степанова подтвердили несколько российских Z-пабликов.

Вместе со Степановым также ликвидирован пулеметчик Руслан Рочев.

В 1994 году Степанов принял участие в съемках передачи в Северодвинске (Архангельская область, РФ) про подростков 90-х годов.

Фрагмент этой передачи, на котором Степанов рассказывает о своей «трагической истории любви», в 2017 году был вставлен в клип украинской музыкальной группы «Грибы» на песню «Тает лед».

За 6 лет этот клип набрал на YouTube 268 млн просмотров, а сама группа прекратила свое существование еще в конце 2017 года.

«Денис Владимирович Степанов решил повоевать с Украиной помощником гранатометчика стрелкового отделения, но его лед растаял несколько ранее, чем он предполагал», - написал украинский военкор Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

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