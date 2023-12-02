ВСУ ликвидировали оккупанта, известного по популярному клипу на песню «Тает лед» 3 2.12.2023, 8:47

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Россиянин из Ухты был помощником гранатометчика на фронте.

ВСУ ликвидировали на фронте россиянина, известного по клипу группы «Грибы» на песню «Тает лед».

Речь идет о Денисе Степанове из Ухты, он воевал против Украины в составе российских войск, был помощником гранатометчика.

Как сообщает Telegram-канал «Украина 365», ликвидацию Степанова подтвердили несколько российских Z-пабликов.

Вместе со Степановым также ликвидирован пулеметчик Руслан Рочев.

В 1994 году Степанов принял участие в съемках передачи в Северодвинске (Архангельская область, РФ) про подростков 90-х годов.

Фрагмент этой передачи, на котором Степанов рассказывает о своей «трагической истории любви», в 2017 году был вставлен в клип украинской музыкальной группы «Грибы» на песню «Тает лед».

За 6 лет этот клип набрал на YouTube 268 млн просмотров, а сама группа прекратила свое существование еще в конце 2017 года.

«Денис Владимирович Степанов решил повоевать с Украиной помощником гранатометчика стрелкового отделения, но его лед растаял несколько ранее, чем он предполагал», - написал украинский военкор Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

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