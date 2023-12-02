ISW: Кремль придумал «активную оборону Авдеевки», чтобы скрыть настоящую ситуацию 1 2.12.2023, 11:37

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Аналитики раскрыли, что на самом деле происходит на этом участке фронта.

В России наступательные потуги оккупационных войск начали называть частью «активной обороны». Эта подмена понятий нужна военно-политическому руководству государства-агрессора, чтобы снизить ожидание россиянами значимых «побед» армии РФ в войне против Украины.

В частности, вслед за президентом РФ Владимиром Путиным тезисы об «активной обороне», в ходе которой оккупационные силы захватывают «более выгодные позиции на всех оперативных направлениях», заговорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Что пытаются скрыть за этим эвфемизмом российские власти, пишет Институт изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что Шойгу продолжает вводить россиян в заблуждение, характеризуя попытки российских войск наступать на разных направлениях фронта в Украине как часть «активной обороны». Таким образом он стремится умерить ожидания россиян в отношении способности «второй армии мира» достигать оперативно значимых целей.

В частности, этот ложный термин применительно к ситуации на фронте он применил в ходе совещания с военным руководством РФ 1 декабря. По его словам, в Украине российские войска якобы ведут «активную оборону» и захватывают более выгодные позиции на всех оперативных направлениях.

Он также особо отметил «достижения» 15-й мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ), 114-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус «ДНР"), 4-й и 123-й мотострелковых бригад (обе – 2-й армейский корпус «ЛНР»). Из этого аналитики делают вывод, что все эти подразделения, вероятно, задействованы в районах, где россияне проводят наступательные операции на востоке Украины.

«Шойгу и Путин ранее называли российские наступательные операции по захвату Авдеевки «активной обороной» после того, как в начале октября 2023 года первый российский механизированный наступательный удар не принес значительных тактических успехов», – добавили в ISW.

Аналитики напомнили, что с начала октября текущего года российские войска несколько раз предприняли крупномасштабные наступления на Авдеевку и несут большие потери в ходе пехотных атак на этот город.

«Характеристика этих наступлений российскими официальными лицами как часть «активной обороны» намеренно вводит в заблуждение. Украинские силы никогда не проводили масштабных наступательных операций в районе Авдеевки с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, а с 2014 года Авдеевка является известной статичной украинской оборонительной позицией. Тем не менее российское руководство продолжает ложно представлять операции вокруг Авдеевки как «активную оборону», скорее всего, из-за отсутствия какого-либо серьезного прогресса со стороны России на направлении, несмотря на более чем два месяца крупномасштабных российских атак там», – пришли к выводу эксперты.

Если бы российское командование признало действия ВС РФ в районе Авдеевки наступательной операцией, ему пришлось бы добиваться четко выраженной оперативной цели. А вот в случае объявления происходящего «активной обороной» в ведомстве Шойгу могут заявлять об «успехах» оккупационных войск до тех пор, пока они не позволяют украинским силам добиться там каких-либо значительных успехов. А это, подчеркивают в ISW, может продолжаться достаточно долго, поскольку на этом направлении Силы обороны не проводили и не проводят контррнаступательные операции.

«Оборонительная» концепция российского командования наступательных усилий вокруг Авдеевки, а также локализованных наступательных операций в других частях восточной Украины свидетельствует о том, что ему не хватает уверенности в способности российских вооруженных сил превратить тактические достижения в оперативно значимые успехи», – считают в ISW.

К тому же Путин, который весной следующего года собирается переизбраться на очередной президентский срок, обеспокоен снижением уровня поддержки полномасштабной агрессии РФ против Украины российским населением. Именно поэтому он умышленно преуменьшает масштаб российских операций в глазах россиян. Хотя, считают в ISW, такой подход командования к российским операциям в Украине может вызвать недовольство в российском информационном пространстве.

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